NEW YORK, 21 GIU - La polizia ha arrestato vari individui per atti di vandalismo alla vasca al Lincoln Memorial. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che i reati di cui sono accusati sono "seri. Anni in carcere. I lavori per riparare" i danni "inizieranno immediatamente".
Trump, diverse persone arrestate per vandalismo alla vasca al Lincoln Memorial
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