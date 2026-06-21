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Trump, diverse persone arrestate per vandalismo alla vasca al Lincoln Memorial

NEW YORK, 21 GIU - La polizia ha arrestato vari individui per atti di vandalismo alla vasca al Lincoln Memorial. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che i reati di cui sono accusati sono "seri. Anni in carcere. I lavori per riparare" i danni "inizieranno immediatamente".

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