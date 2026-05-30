Trump difende la ristrutturazione della vasca del Lincoln Memorial

WASHINGTON, 30 MAG - Donald Trump ha difeso i lavori di ristrutturazione della Reflecting Pool del Lincoln Memorial, eseguiti dalla sua amministrazione, prendendo di mira la copertura mediatica critica verso il progetto. "Finalmente abbiamo dei professionisti che stanno svolgendo il lavoro giusto spendendo una minuscola frazione del denaro speso in passato, e il 'fallimentare New York Times" continua a denigrare l'operato di questi meravigliosi, talentuosi e fieri professionisti dell'edilizia che stanno riportando in vita questa vasca lunga oltre 2.000 piedi, la più grande del mondo!", ha scritto Trump su Truth, ricordando come fosse "una discarica disgustosa, disseminata di immondizia". Trump si è scagliato già in passato contro il Nyt per aver riportato l'aumento dei costi stimati e delle tempistiche del progetto. Inizialmente, il presidente ha dichiarato che il budget per l'ammodernamento della vasca era di 1,8 milioni di dollari: tuttavia, il quotidiano ha riferito che la cifra è successivamente lievitata fino a raggiungere quota 13,1 milioni. Il progetto prevede un nuovo rivestimento della Reflecting Pool con una vernice color "blu bandiera americana" sul fondo della vasca. "La portata del progetto è stata notevolmente ampliata una volta che siamo subentrati noi, poiché ci siamo resi conto di quanto fosse importante per Washington D.C", ha scritto il tycoon. Trump ha annunciato il piano di restauro lo scorso aprile, in concomitanza con il 250/mo anniversario della fondazione degli Stati Uniti.