NEW YORK, 08 LUG - "Un uccellino mi ha detto che parleremo di concedere all'Ucraina il diritto di produrre i Patriot. Mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi che non ve ne diamo abbastanza. Vi concederemo la licenza per produrre il Patriot". Lo ha detto Donald Trump con a fianco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Trump, daremo all'Ucraina la licenza per produrre Patriot
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