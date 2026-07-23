ROMA, 24 LUG - "Si prega di considerare la presente dichiarazione come attestazione, fino a nuovo avviso, che d'ora in poi tutti i danni causati alle navi, al carico o a qualsiasi elemento ad essi correlato saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono e controllano. Tali danni potrebbero essere molto ingenti, ma ciò nonostante questa è la soluzione più giusta ed equa". Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump.
Trump, 'da ora ogni danno a navi sarà risarcito con i fondi iraniani'
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