Trump contro Merz, 'pensa che l'Iran possa avere il nucleare, non sa di cosa parla'

NEW YORK, 28 APR - Donald Trump attacca il cancelliere tedesco Friedric Merz. "Ritiene accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare. Non sa di cosa sta parlando! Se l'Iran possedesse un'arma nucleare, il mondo intero sarebbe tenuto in ostaggio", ha scritto il presidente sul suo social Truth. "Sto facendo qualcosa con l'Iran, proprio in questo momento, che altre nazioni, o altri presidenti, avrebbero dovuto fare molto tempo fa. Non c'è da stupirsi che la Germania stia andando così male, sia economicamente che sotto altri aspetti", ha messo in evidenza. Merz ha detto ieri che gli iraniani hanno umiliato gli Stati Uniti.