NEW YORK, 10 OTT - L'amministrazione Trump si oppone a tutta l'attuale rosa di candidati per la guida dell'Onu, ritenendo che nessuna delle figure che si contende il ruolo di segretario generale condivida a sufficienza la visione di Donald Trump e la sua voglia di cambiare l'organizzazione. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione vorrebbe nuovi candidati. Il mandato del segretario generale Antonio Guterres scade alla fine di dicembre.
'Trump contrario a tutti i candidati per la guida dell'Onu, ne vuole dei nuovi'
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