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'Trump contrario a tutti i candidati per la guida dell'Onu, ne vuole dei nuovi'

NEW YORK, 10 OTT - L'amministrazione Trump si oppone a tutta l'attuale rosa di candidati per la guida dell'Onu, ritenendo che nessuna delle figure che si contende il ruolo di segretario generale condivida a sufficienza la visione di Donald Trump e la sua voglia di cambiare l'organizzazione. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione vorrebbe nuovi candidati. Il mandato del segretario generale Antonio Guterres scade alla fine di dicembre.

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