NEW YORK, 13 OTT - "Condividiamo l'intelligence con l'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad alcune domande dei giornalisti dopo che nei giorni scorsi erano trapelate indiscrezioni sulla possibilità che gli Stati Uniti sospendessero la condivisione. "Stiamo lavorando per mettere fine alla guerra", ha aggiunto,
Trump, 'condividiamo intelligence con l'Ucraina, lavoriamo per fine guerra'
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