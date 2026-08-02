WASHINGTON, 02 AGO - Con l'Iran c'è "un accordo su Hormuz" e "ci sarà un patto sulla denuclearizzazione". Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto sono "in corso discussioni" con Teheran nell'ambito di un negoziato: "si comincia domani pomeriggio", ha aggiunto.
Trump, 'con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare'
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