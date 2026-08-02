Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare'

WASHINGTON, 02 AGO - Con l'Iran c'è "un accordo su Hormuz" e "ci sarà un patto sulla denuclearizzazione". Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto sono "in corso discussioni" con Teheran nell'ambito di un negoziato: "si comincia domani pomeriggio", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...