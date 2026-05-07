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Trump, colpiremo Iran più forte se non firma accordo in fretta

NEW YORK, 07 MAG - "In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza, se non firmeranno il loro Accordo, e in fretta". E' il messaggio di Donald Trump agli iraniani dopo che che tre navi americane sono finite sotto il "fuoco nemico" e hanno risposto agli attacchi in "auto-difesa".

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