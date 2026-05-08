Trump, 'ci saranno tre giorni di tregua in Ucraina, dal 9 all'11 maggio'

WASHINGTON, 08 MAG - Donald Trump annuncia su Truth che ci saranno tre giorni di tregua nella guerra in Ucraina, dal 9 all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. "Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina", ha scritto su Truth il presidente americano aggiungendo che la tregua prevede anche lo scambio di 1.000 prigionieri a Paese. Il tycoon ha rivendicato di aver chiesto personalmente Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky di attuare il cessate il fuoco. "Si spera che questo segni l'inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta. Proseguono i colloqui volti a porre fine a questo conflitto di vasta portata, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e, giorno dopo giorno, ci stiamo avvicinando sempre più a tale obiettivo", ha concluso Trump.