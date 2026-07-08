NEW YORK, 08 LUG - "La decisione della Corte Suprema" sullo ius soli "è sbagliata. Presenterò immediatamente una richiesta di riesame alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo errore giudiziario distruggerà l'America se non cambieranno questa loro decisione assolutamente folle". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.
Trump, chiederò alla Corte Suprema di riesaminare la decisione sullo ius soli
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