Trump, 'che io renda felice o no il Papa, l'Iran non può avere l'arma nucleare'

WASHINGTON, 06 MAG - "Posso dire questo: per quanto riguarda il Papa, è una questione molto semplice, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, l'Iran non può possedere un'arma nucleare". Così il presidente Donald Trump alla Casa Bianca rispondendo ad una domanda "sui suoi recenti scambi di battute" con Leone e su quale messaggio vorrebbe che il segretario di Stato Marco Rubio trasmettesse nell'incontro di domani con il pontefice. "E' sembrato dire che potessero averla, mentre io affermo che non possono, perché se ciò accadesse, il mondo intero ne rimarrebbe ostaggio, e noi non permetteremo che ciò accada. Questo è il mio unico messaggio", ha aggiunto.