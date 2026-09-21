NEW YORK, 21 SET - Donald Trump cala ancora nei sondaggi a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato. Secondo una rilevazione di American Reserach Group, ad approvare l'operato del presidente è il 29% degli americani contro un 68% che lo boccia. In agosto Trump era al 30%. Per quanto riguarda l'economia, il presidente è approvato dal 26% degli americani e bocciato dal 71%.
Trump cala ancora nei sondaggi, il consenso degli americani al 29%
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