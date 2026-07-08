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Trump, attacchi all'Iran sono una rappresaglia ai bombardamenti alle navi

NEW YORK, 08 LUG - "Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente!". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth riferendosi ai nuovi attacchi in Iran. Il presidente ha postato anche video di quelli che sembrano essere gli attacchi americani.

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