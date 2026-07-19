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Trump al Congresso, 'estendere anche all'Iran la legge sulle sanzioni a Mosca'

WASHINGTON, 19 LUG - 'I repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsey, e stava per succedere". Lo scrive Donald Trump su Truth riferendosi alla legge promossa dal senatore scomparso di recente che prevede sanzioni a chi acquista petrolio e energia da Mosca.

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