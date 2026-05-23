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Trump ad Axios, 'accordo o attacco fifty-fifty, decisione entro domani'

NEW YORK, 23 MAG - Per Donald Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 'fify-fifty': lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani.

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