WASHINGTON, 19 LUG - "Questa sera abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti di ritorno a Washington. "Sono due, forse tre", ha detto il presidente riferendosi alle vittime dell'attacco iraniano in Giordania.
Trump, 'abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti'
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