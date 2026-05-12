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Trum attacca i media, 'chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore'

WASHINGTON, 12 MAG - Donald Trump è tornato ad attaccare i media sulla guerra contro l'Iran. "Quando le 'fake News' affermano che il nemico iraniano sta avendo la meglio, militarmente, contro di noi, si tratta di un atto di virtuale Tradimento, data l'assoluta falsità — e persino l'assurdità — di tale dichiarazione", tuona il tycoon in duro post su Truth in cui accusa quei media "di favorire e spalleggiare il nemico!" "Tutto ciò che ottengono è infondere nell'Iran una falsa speranza, laddove non dovrebbe essercene alcuna. Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese", ha attaccato ancora.

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