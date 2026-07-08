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Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari Mario Adinolfi

ROMA, 08 LUG - Truffa ed evasione fiscale. Sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell'indagine la cosiddetta "scommessa collettiva", un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro.

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