Trovato un cadavere nel Cuneese, si sospetta un omicidio

BRA, 20 FEB - Si indaga sul ritrovamento di un cadavere nella mattinata a Bra (Cuneo). Il corpo senza vita di un uomo è stato notato da un automobilista di passaggio nella zona di strada Orti: gli inquirenti non escludono l'omicidio, ma per ora non è ancora stata chiarita la dinamica dell'accaduto. Indagano sul fatto i carabinieri della locale compagnia, coordinati dalla procura di Asti competente per territorio. L'identità della vittima è al momento sconosciuta: non si tratterebbe comunque di persona nota alle forze dell'ordine.

