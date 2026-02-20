Trovato un cadavere nel Cuneese, ipotesi esecuzione

(v. "Trovato un cadavere nel Cuneese..." delle 16.29) BRA, 20 FEB - Potrebbe essere stata un'esecuzione in piena regola a causare la morte dell'uomo ritrovato senza vita stamane nelle campagne di Bra, in provincia di Cuneo. A scoprire il corpo è stato un automobilista di passaggio in strada Chivola, nella zona detta degli Orti ,che si estende verso la frazione di Pollenzo. Gli inquirenti non confermano ufficialmente, ma la vittima sarebbe stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco sparato alla nuca. Indagano sul fatto i carabinieri della locale compagnia, coordinati dalla procura di Asti competente per territorio. L'ipotesi è che la vittima possa essere un albanese, classe 2001. Non è escluso che l'omicidio possa rientrare in un regolamento di conti per questioni riguardanti lo spaccio di droga.