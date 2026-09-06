PAVIA, 06 SET - Il 23 agosto era stato trovato senza vita in un appartamento dell'Aler a Vigevano (Pavia), nel quale era divampato un incendio. Ora per morte di Roberto Iabichella, 60 anni, è stato arrestato e portato in carcere il vicino Francesco Manfrin. Da subito erano apparse delle incongruenze. Già i primi accertamenti medico-legali hanno mostrato che Iabichella "aveva riportato gravi lesioni al volto e presentava evidenti segni di strangolamento". Secondo la ricostruzione degli investigatori della squadra mobile, Manfrin aveva tentato di simulare un suicidio mandando messaggi di addio dal telefonino della vittima. Poi avrebbe appiccato il fuoco alla camera da letto nella quale si trovava il cadavere per cancellare le tracce dell'omicidio. Importanti per le indagini le immagini delle telecamere, che hanno ripercorso i movimenti di Iabichella e anche di Manfrin e quella del traffico dei telefoni.
Trovato morto nell'incendio di casa, un arresto per omicidio nel Pavese
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