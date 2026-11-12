BRASILIA, 12 NOV - Le plastiche hanno raggiunto anche i luoghi più remoti del Brasile: da uno studio pubblicato su Nature emerge il ritrovamento di microplastiche nel sangue di tapiri e formichieri giganti che vivono in aree remote dell'Amazzonia, del Cerrado e del Pantanal. I ricercatori hanno analizzato 47 animali monitorandone gli spostamenti con dispositivi Gps. In 43 esemplari sono state rilevate particelle, con una concentrazione media di 73,8 per millilitro di sangue. Le quantità più elevate sono state registrate nei soggetti che frequentavano zone più esposte alle attività umane e vicine a infrastrutture o impianti per la gestione dei rifiuti. Ma tracce sono state trovate anche in esemplari che vivevano lontano dagli insediamenti: nel Pantanal, alcuni si muovevano a oltre 65 chilometri dalle aree abitate.
Trovate microplastiche nelle aree remote dell'Amazzonia
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