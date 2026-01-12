Troppo freddo in fabbrica, sciopero in un'azienda di Sulmona

SULMONA, 12 GEN - I lavoratori trovano lo stabilimento al gelo e incrociano le braccia. Succede alla Marelli di Sulmona, una delle sei aziende della zona in crisi dove stamane alle 6 una trentina di turnisti ha atteso circa un'ora prima di avviare lo sciopero indetto dalla Fiom Cgil. "Un problema di vecchia data che l'azienda non ha mai risolto - spiega la Fiom Cgil all'ANSA -. Non è la prima volta che i dipendenti si trovano a lavorare con temperature inferiori ai 4 gradi. Entrano in fabbrica con l'abbigliamento aziendale, previsto per ambienti interni, che non è sufficiente a sostenere ore di lavoro al freddo". L'azienda, con 443 dipendenti a Sulmona, già da anni ricorre agli ammortizzatori sociali ed è una delle sei realtà in crisi nel territorio.