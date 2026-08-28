CREMONA, 28 AGO - Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento. Danneggiati anche il Duomo e il Palazzo comunale. Sono crollati la copertura di una guglia della Cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco.
Tromba d'aria su Cremona, danneggiati anche Duomo e Palazzo Comunale
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