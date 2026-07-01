ROMA, 01 LUG - Il Sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, ha preso parte, su delega del Ministro Tajani, alla XIV riunione della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, svoltasi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e co-presieduta dal Ministro Adolfo Urso con la partecipazione delle Agenzie del Sistema Italia e di rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo. "È fondamentale - ha sottolineato il Sottosegretario nel suo intervento - continuare a sostenere le imprese italiane attraverso la diversificazione dei mercati di sbocco, il pieno utilizzo degli accordi commerciali dell'Unione europea e un'azione di sistema che rafforzi l'ecosistema italiano dell'innovazione, fatto da giovani imprenditori, fondatori di startup e tante PMI innovative", Tripodi ha anche fatto il punto sull'attuazione del Piano d'Azione per l'Export e sulle iniziative realizzate dalla Farnesina per accompagnare le imprese italiane sui mercati internazionali. Nell'ultimo anno sono state organizzate oltre 50 missioni e forum imprenditoriali che hanno coinvolto circa 7.500 imprese, mentre nei primi mesi del 2026 sono già stati promossi numerosi eventi e incontri con il tessuto produttivo nazionale. Prosegue inoltre il ciclo di appuntamenti 'Obiettivo Export', che dopo le tappe di Torino e Bari farà tappa a Roma in ottobre, in vista della Conferenza Nazionale dell'Export in programma a Milano a fine anno. La Cabina di Regia si riunisce annualmente per definire le linee di azione del Governo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.
Tripodi partecipa alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione
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