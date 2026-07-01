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Tripodi partecipa alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione

ROMA, 01 LUG - Il Sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, ha preso parte, su delega del Ministro Tajani, alla XIV riunione della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, svoltasi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e co-presieduta dal Ministro Adolfo Urso con la partecipazione delle Agenzie del Sistema Italia e di rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo. "È fondamentale - ha sottolineato il Sottosegretario nel suo intervento - continuare a sostenere le imprese italiane attraverso la diversificazione dei mercati di sbocco, il pieno utilizzo degli accordi commerciali dell'Unione europea e un'azione di sistema che rafforzi l'ecosistema italiano dell'innovazione, fatto da giovani imprenditori, fondatori di startup e tante PMI innovative", Tripodi ha anche fatto il punto sull'attuazione del Piano d'Azione per l'Export e sulle iniziative realizzate dalla Farnesina per accompagnare le imprese italiane sui mercati internazionali. Nell'ultimo anno sono state organizzate oltre 50 missioni e forum imprenditoriali che hanno coinvolto circa 7.500 imprese, mentre nei primi mesi del 2026 sono già stati promossi numerosi eventi e incontri con il tessuto produttivo nazionale. Prosegue inoltre il ciclo di appuntamenti 'Obiettivo Export', che dopo le tappe di Torino e Bari farà tappa a Roma in ottobre, in vista della Conferenza Nazionale dell'Export in programma a Milano a fine anno. La Cabina di Regia si riunisce annualmente per definire le linee di azione del Governo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

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