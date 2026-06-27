ROMA, 27 GIU - Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini Bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile di Roma.
Triplice omicidio a Roma, ricercato un amico di famiglia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...