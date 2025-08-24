Giornale di Brescia
Trinidad dà il suo appoggio al dispiegamento Usa nei Caraibi

epa12278640 Trinidad and Tobago Prime Minister Kamla Persad-Bissessar speaks during Emancipation Day celebrations at Lidj Yasu Omowale in Port of Spain, Trinidad and Tobago, 01 August 2025 (issued 02 August 2025). With a parade, cultural events, and messages of support, Trinidad and Tobago paid tribute to the Afro-descendant community for its resilience and contribution to the country's development. EPA/ANDREA DE SILVA
AA

CARACAS, 24 AGO - Il governo di Trinidad e Tobago ha espresso il suo pieno sostegno all'operazione militare della flotta Usa nel mar dei Caraibi per rafforzare il controllo sulle rotte del traffico di droga e ha dato la disponibilità all'ingresso delle navi statunitensi in caso si renda necessario per contrastare una eventuale invasione della Guyana da parte del Venezuela. "Trinidad e Tobago hanno sempre avuto buoni rapporti con il popolo venezuelano e continueranno ad averli", ha affermato la primo ministro Kamla Persad-Bissessar in una nota. "Tuttavia, voglio chiarire che se il regime di Maduro lanciasse attacchi contro il popolo della Guyana o invadesse il territorio della Guyana e il governo degli Stati Uniti richiedesse l'accesso al territorio di Trinidad per difendere il popolo della Guyana, il mio governo glielo concederebbe senza riserve". ha aggiunto. La presa di posizione del capo di governo dell'isola caraibica che si staglia a pochi chilometri dalla costa meridionale del Venezuela collega per la prima volta il dispiegamento della flotta Usa nel Mar dei Caraibi anche alla disputa territoriale in corso tra Venezuela e Guyana sulla regione dell'Esequibo dove si trovano ingenti risorse petrolifere. In Guyana già operano attualmente diverse compagnie statunitensi tra le quali il gigante ExxonMobil.

CARACAS

