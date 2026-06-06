Trieste ridiventa un grande campo da golf con "In City Golf"

TRIESTE, 06 GIU - In scena oggi "In City Golf", l'evento che, in Italia e all'estero, porta il golf nel centro delle città. A Trieste l'appuntamento ha visto la partecipazione di 72 giocatori, provenienti da tutta Italia e da Polonia, Olanda, Germania, Slovenia e Austria. Tutti hanno affrontato le 18 buche posizionate nei luoghi più suggestivi del centro, come piazza Unità d'Italia, il teatro Verdi o il Castello di San Giusto. "City Golf presented by Double Tree by Hilton", questo il nome completo della manifestazione, ha visto i giocatori sfidarsi in diverse competizioni per centrare con la pallina bersagli più o meno difficili, con colpi da assestare anche superando ostacoli particolari realizzati nei vari allestimenti. Molte delle palline utilizzate sono di gomma piuma. Tanti gli spettatori che hanno seguito tutto il percorso, particolarmente apprezzate le buche allestite su piazza Unità d'Italia e quelle nuove dell'edizione 2026, sul colle di San Giusto. Tra i giocatori c'era anche il cantante Mal, che dopo aver partecipato alla scorsa edizione è tornato nuovamente a "In City Golf" Trieste insieme con la moglie, il figlio e un gruppo di amici appassionati di questo sport. Anche quest'anno ad accompagnare i giocatori lungo il percorso sono stati gli studenti dell' indirizzo turistico dell'istituto superiore Da Vinci-Carli-Sandrinelli. La base del torneo è stata per tutta la giornata lo storico Caffè degli Specchi. La competizione, ideata e organizzata da Kurt Anrather, è realizzata con la co-organizzazione del Comune di Trieste e con PromoTurismoFvg.