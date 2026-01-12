Trentini e il look completamente rasato, 'non l'ha scelto lui'

CARACAS, 12 GEN - Il nuovo look di Alberto Trentini non è stato una sua decisione. A differenza delle foto scattate prima dell'arresto, in cui aveva barba e capelli, l'operatore umanitario è stato rilasciato dal carcere Rodeo 1 completamente rasato. Una volta arrivato all'ambasciata d'Italia a Caracas, Trentini, che appare notevolmente più magro rispetto alle immagini divulgate prima della sua cattura da parte del 'chavismo' al potere, ha comunque minimizzato il suo nuovo aspetto.. Un esperto in diritti umani consultato in forma anonima dall'ANSA ha affermato che questo serve a dimostrare che il prigioniero rilasciato non presenta segni di tortura fisica sul viso o sulla testa, per testimoniare che non è stato maltrattato. "Ma le condizioni generali di reclusione nel Rodeo 1 sono di per sé un maltrattamento per chiunque", ha dichiarato a sua volta l'avvocato e attivista per i diritti umani Marino Alvarado.