MADRID, 08 LUG - Si è concluso senza incidenti gravi, ma con tre feriti, il secondo encierro della festa di San Fermin nelle tradizionali corse dei tori lungo le vie del centro storico di Pamplona, nella regione settentrionale della Navarra, in Spagna. Secondo il bollettino medico provvisorio, tre persone sono rimaste ferite: un giovane è stato incornato e trasferito in ospedale, mentre gli altri due feriti sono stati assistiti dai servizi di emergenza per contusioni e un'emorragia riportati nelle cadute e scivolate tra i partecipanti alle corse davanti ai tori, che tuttavia non hanno provocato situazioni di particolare allarme. Protagonisti sono stati i sei tori dell'allevamento andaluso Cebada Gago, di Medina Sedonia (Cadice), celebri per la loro velocità, imprevedibilità e pericolosità. Gli animali hanno mantenuto il branco molto compatto per l'intero percorso, con una corsa particolarmente veloce, conclusa in 2 minuti e 26 secondi, ben al di sotto dei 5 minuti e 22 secondi impiegati nell'edizione dello scorso anno. I sei tori saranno impegnati nelle corride, previste nel pomeriggio nella Plaza de Toros di Pamplona, che vedranno protagonisti i toreri David Galvan, Roman e Manuel Diosleguarde.
Tre feriti, uno per cornata, nella seconda corsa dei tori di San Fermin
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