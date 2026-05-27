Tre Cime, nell'estate 2026 traffico regolamentato nelle valli dolomitiche

BOLZANO, 27 MAG - Nella zona delle Tre Cime di Lavaredo, nel cuore delle Dolomiti patrimonio Unesco, la Provincia di Bolzano potenzia per l'estate 2026 le misure di gestione dei flussi turistici. L'obiettivo è ridurre il traffico nelle valli a tutela della qualità della vita della popolazione locale. Nella Valle di Braies la regolamentazione già in vigore viene estesa: dal primo luglio al 15 settembre, dalle 9 alle 16, l'accesso è consentito solo con mezzi pubblici, a piedi, in bicicletta, oppure con prenotazione online o permesso di transito. Fuori da quella fascia oraria è possibile accedere in auto a pagamento. La stessa disciplina vale per Prato Piazza. Il parcheggio a Ponticello è prenotabile online; in alternativa è attiva la linea 443 da Monguelfo, Dobbiaco e Villabassa. In alcune festività e ponti sono previste misure supplementari. Per le Tre Cime, dal 31 maggio all'11 ottobre 2026 un bus navetta collegherà Dobbiaco al rifugio Auronzo come alternativa alla strada a pedaggio: il servizio è accessibile solo su prenotazione online, disponibile dal 27 maggio. In Val Fiscalina, dal 14 giugno all'11 ottobre, si punta sul potenziamento del trasporto pubblico: ai visitatori è raccomandato l'uso dei mezzi pubblici, con frequenze elevate e collegamenti coordinati. Le prenotazioni per la Valle di Braies saranno disponibili da inizio giugno, quelle per la navetta Dobbiaco-Auronzo dal 27 maggio. "Le misure di regolamentazione del traffico rappresentano un contributo concreto per alleggerire la pressione sulla popolazione locale", ha dichiarato l'assessore provinciale al turismo, Luis Walcher. "Le Dolomiti devono rimanere un luogo da vivere - aggiunge l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider - Per questo abbiamo bisogno di regole chiare, valide alternative all'auto e di una responsabilità condivisa".