AOSTA, 08 LUG - Un alpinista ceco di 34 anni è morto dopo essere stato travolto da una scarica di sassi mentre scalava la parete nord del Lyskamm, sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto ieri ma è stato reso noto solo oggi dalle autorità elvetiche. La vittima era assieme ad un compagno di cordata. L'incidente è avvenuto verso le 9 a circa 4.300 metri di quota. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con un elicottero di Air Zermatt ma hanno potuto solo constatare il decesso della vittima.
Travolto da un masso sul versante svizzero del Monte Rosa, morto un alpinista
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