Travolte davanti al supermercato, due giorni dopo muore anche l'amica

ATRI, 28 MAG - Si aggrava il bilancio dell'investimento avvenuto martedì scorso ad Atri, in provincia di Teramo. Oggi è morta anche la seconda donna travolta da un'auto, la 75enne Fiorella Piovani, ricoverata all'ospedale Mazzini di Teramo con gravissimi traumi. Subito dopo il violento impatto il 26 mattina era morta la sua amica Gabriella Pelusi, 79 anni. Le donne si trovavano nei pressi del supermercato Eurospin di Atri dove erano andate insieme a fare la spesa. All'uscita dal punto vendita sono state falciate da un'autovettura in transito. Le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro sono affidate ai carabinieri. I risultati del test effettuato sul conducente hanno escluso che l'uomo fosse sotto l'effetto dell'alcol.