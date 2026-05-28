Trattore si ribalta, muore un imprenditore agricolo nel Pistoiese

LARCIANO (PISTOIA), 28 MAG - Potrebbe aver perso il controllo del trattore sul quale stava lavorando in un terreno della sua azienda agricola a Larciano (Pistoia) ed è morto schiacciato sotto il peso del mezzo. La vittima è Massimo Daniele Desideri, 65 anni, noto imprenditore della zona. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto stamattina poco prima delle 9:30, il trattore si sarebbe ribaltato, non lasciando scampo a Desideri. Oltre ai sanitari inviati dal 118, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno liberato la salma rimasta sotto il veicolo agricolo.