Traffico scorrevole prima del blocco totale del Brennero

BOLZANO, 30 MAG - Scatta alle ore 10:30 il blocco totale del Brennero, per una manifestazione ambientalista sul versante austriaca. Attualmente il traffico risulta scorrevole, nettamente meno trafficato. Molti turisti e trasportatori evidentemente hanno spostato i loro viaggi ed evitano questo giorno che comunque sarebbe stato da bollino nero per il rientro dei turisti tedeschi dopo le vacanze di Pentecoste e per il ponte del 2 giugno. In Italia, sull'autostrada A22 il traffico sarà interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate già dalle ore 07:00 fino alle 20:00 circa. Dalle ore 10:30, inoltre, il divieto di circolazione sarà esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in val Pusteria e val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi-deviazione per Tarvisio e Salisburgo.