Torino, procura chiede archiviazione per Laus (Pd) e gli altri indagati

TORINO, 26 MAG - La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione di un procedimento che vedeva fra gli indagati il deputato Mauro Laus (Pd), l'assessore comunale Mimmo Carretta e la presidente del consiglio comunale Maria Grazia Grippo. Il fascicolo si riferisce alla gestione di Rear, una cooperativa operante nel settore della vigilanza, sicurezza e multiservizi. L'inchiesta era stata avviata nel 2023 e si era focalizzata sulla gestione dei pagamenti pubblici ricevuti dalla società nel periodo 2020-2021, quando Laus, secondo quanto ricostruito, ricopriva un ruolo di rilievo nella cooperativa. L'ipotesi di reato formulata dalla procura era stata infedeltà patrimoniale e malversazione di erogazioni pubbliche.