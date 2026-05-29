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Torino per Gaza, il presidio diventa un corteo

TORINO, 29 MAG - A Torino gli attivisti Pro Palestina, tra cui molti giovani, diventati oltre un centinaio, si sono mossi in corteo: "Visto che la polizia ha deciso di isolarci in questo tratto di strada, ci muoviamo verso la civiltà, dove ci sono le persone, per volantinare". Così hanno annunciato al microfono dal presidio contro la guerra che è in corso a Torino.  Prima di partire in corteo su corso Francia, in direzione centro città, che dista sei o sette chilometri, è stata realizzata una grossa scritta, "Torino non si arruola", con vernice e pennelli sull'asfalto, all'incrocio con via Pietro Cossa.

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