MANAGUA, 10 LUG - In Nicaragua, il regime di Daniel Ortega e Rosario Murillo ha cancellato senza spiegazioni le licenze di circa 2.000 avvocati. Secondo il quotidiano La Prensa, i nomi dei legali interessati sono stati tolti dal registro della Corte suprema, privandoli così della possibilità di esercitare la loro professione. La misura fa parte di un piano del governo volto a reprimere i cittadini "associati alla difesa della democrazia", ha detto ai media una legale in esilio sotto anonimato. Il messaggio ai nicaraguensi è che "non possono scegliere un avvocato qualsiasi", ma solo quelli che "godono di privilegi con il regime", ha aggiunto. Ortega e Murilo hanno esercitato uno stretto controllo sugli oppositori sin dalle proteste del 2018, che secondo le Nazioni Unite hanno causato la morte di circa 300 persone mentre centinaia di altre sono state incarcerate.
Tolti i permessi di lavoro a circa duemila avvocati in Nicaragua
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