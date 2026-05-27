Tirocini per universitari alla Presidenza della Repubblica

ROMA, 27 MAG - C'è tempo fino al 16 giugno per presentare la candidatura online (http://tirocinicrui.app). I 22 tirocini curriculari al Palazzo del Quirinale sono suddivisi in due cicli (fine settembre-fine novembre 2026; novembre 2026-febbraio 2027), mentre i 6 tirocini presso la Tenuta di Castelporziano si svolgeranno in un solo periodo (settembre-novembre 2026). Possono candidarsi gli studenti delle 45 università italiane aderenti al programma che risultino iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico indicati nell'avviso di selezione. I candidati dovranno aver conseguito almeno 120 Cfu, nel caso delle lauree triennali e a ciclo unico, o almeno 18 Cfu, per le lauree magistrali. Dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. I tirocini hanno una durata complessiva di 150 ore. Durante le attività gli studenti approfondiranno le conoscenze scientifiche alternando studio e ricerca, sviluppando inoltre competenze di comunicazione e divulgazione scientifica. Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese forfettario di 600 euro.L'iniziativa rientra nell'ambito del Programma fra Fondazione CRUI e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.Per scaricare l'avviso di selezione: https://www.tirocinicrui.it/al-via-28-tirocini-curriculari-al-qu irinale-castelporziano/