CASERTA, 18 GIU - Un grave incidente che ha coinvolto un tir è avvenuto sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, in direzione Nola Caserta. Due le persone rimaste ferite, entrambe a bordo del mezzo pesante. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale; secondo quanto emerso, l'autotreno ha sbandato ed è finito contro le barriere divisorie delle due carreggiate, con il carrellone sul quale erano trasportate numerose pedane che, a seguito del violento impatto, ha investito la cabina di guida, provocandone il ribaltamento e causando lo sbalzamento all'esterno dei due occupanti. Il conducente e l'altra persona a bordo sono stati immediatamente assistiti dal personale del 118 e successivamente trasportati in ospedale in codice rosso. L'arteria autostradale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e poi riaperta, con disagi e rallentamenti su entrambe le carreggiate. I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nelle attività di messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'area, in vista del successivo recupero del mezzo da parte dei mezzi di soccorso stradale.
Tir contro barriera autostrada, occupanti sbalzati all'esterno
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