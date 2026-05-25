Tifoso ferito prima del derby di Torino, video al vaglio della polizia

TORINO, 25 MAG - Sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona il momento del ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni colpito alla testa da un oggetto contundente e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Molinette di Torino. Da quanto si apprende, dalle immagini, che non sarebbero nitide a causa dei fumi del lacrimogeni sparati per disperde i tifosi, si vede Basoccu mentre tenta di entrare allo stadio nel settore Distinti, una parte del quale era destinata ai sostenitori ospiti. Sempre dalle immagini lo si vede, dopo essere stato colpito, accasciarsi al suolo ed essere soccorso da altri tifosi, all'interno della struttura. In altri filmati, precedenti al ferimento, il 36enne sarebbe stato ripreso nel piazzale dove si sono verificati gli scontri. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto ieri sera a un intervento neurochirurgico alle Molinette, dove resta ricoverato in terapia intensiva. Sull'episodio indaga la squadra mobile di Torino coordinata dal pm Paolo Scafi.