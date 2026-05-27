Test di medicina, studentessa denunciata per la sottrazione di domande

BOLOGNA, 27 MAG - Una 21enne è stata denunciata perché ritenuta responsabile dei reati di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura di Bologna sui tentativi di ottenere in anticipo le domande dei test universitari per l'accesso a Medicina e Chirurgia. La Polizia, dopo le indagini del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia-Romagna, con il coordinamento della Polizia Postale, ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della studentessa. La denuncia partì dal Cineca, consorzio che gestisce le procedure informatiche relative ai test di ammissione.