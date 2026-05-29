Terzo Reputation Index, Cattaneo manager del trimestre

ROMA, 29 MAG - Flavio Cattaneo è il manager del trimestre febbraio-aprile, che svetta insieme a Lovaglio e Del Fante, ma anche Berlusconi. Nel settore energia bene Descalzi, Artizzu, Moles. In evidenza, poi, Pasqualino Monti, Jean-Marc Bellemin, Pierroberto Folgiero e (ancora, come nel precedente trimestre) Marcello Cattani e Lucia Aleotti. Molto male Giuseppina Di Foggia e male Roberto Cingolani. La reputazione non si declina solo nel successo, ma anche - e soprattutto - nei momenti difficili. È quanto emerge dalla terza rilevazione del Reputation Index, l'osservatorio del Gruppo The Skill che misura la reputazione di manager e organizzazioni attraverso la loro presenza nel racconto mediatico. Un trimestre intenso segnato da rinnovi, nomine e presentazioni di bilancio che hanno messo il management italiano sotto i riflettori. A guidare la rilevazione è, dunque, il CEO di Enel Cattaneo, con 96,4 punti, sostenuto da risultati solidi, piano strategico e conferma alla guida del gruppo. Si distinguono poi Luigi Lovaglio di Mps-Mediobanca (95,7 pt), protagonista della traiettoria più intensa del trimestre, con il ritorno al vertice dopo la fase critica di marzo, e Matteo Del Fante di Poste Italiane (93,8 pt), premiato dalla proposta di riconferma e dalla crescente centralità di Poste nei dossier infrastrutturali e digitali del Paese.