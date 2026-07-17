ROMA, 17 LUG - Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán in Messico. Il sisma è stato registrato al largo delle coste occidentali del Paese. Lo riporta Usgs, la United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala.
Terremoto di magnitudo 7.4 al largo delle coste del Messico, allerta tsunami
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