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Terremoti: scossa 3,1 in Friuli, nessun danno a persone o cose

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TRIESTE, 17 APR - Un terremoto di Magnitudo 3,1 è stata registrata alle 13:24 con epicentro a 5 chilometri a ovest-sud-ovest di Verzegnis (Udine). Lo rendono noto Ogs ((Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) e Protezione civile Fvg precisando che la profondità epicentrale è stata calcolata a 8.62 chilometri di profondità. La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale alla Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni a persone o a cose, né sono pervenute segnalazioni di danni da parte dei Comuni e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. La Sala Operativa Regionale ha ricevuto due chiamate per segnalare la scossa: da un cittadino di Cavazzo Carnico e da un istituto scolastico di Tolmezzo che, attivando le procedure di terremoto, ha messo in atto l'evacuazione degli studenti e del personale scolastico. Dai Bollettini del Centro di Ricerche Sismologiche di OGS risulta che da martedì 14 aprile 2026, ore 21:42 locale, una diffusa sismicità si è registrata nelle Prealpi Carniche, nei dintorni dell'abitato di Pozzis (Udine). L'evento principale, di magnitudo 2.9 è stato registrato alle ore 1:11 di mercoledì 15 aprile, preceduto da altre tre di magnitudo superiore a 2, e da molteplici repliche di magnitudo inferiore. Giovedì 16 aprile, alle ore 3:14 (16-04-2026, 1:14 UTC) si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 2.9, nella medesima area, anche questo seguito da molteplici repliche di magnitudo modesta, inferiore ai 2 gradi. L'evento di oggi si colloca più a est dei precedenti ed è stato seguito da 2 repliche di magnitudo inferiore a 2.

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