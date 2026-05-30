Terminato restauro del toro in Galleria a Milano con qualche polemica

MILANO, 30 MAG - "Come previsto il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele, completamente restaurato. Complimenti al nostro artigiano per il lavoro di restauro del mosaico". Lo annuncia l'assessore alle opere pubbliche del comune di Milano Marco Granelli, pubblicando la foto del celebre toro al centro della Galleria Vittorio Emanuele II che tanto piace ai turisti, usi a fare un giro di tacco sui testicoli dell'animale come portafortuna. Ma al toro - evidenziano i commenti online - mancano gli attributi, che sembrano spariti nel lavoro di restauro del mosaico. "Manca qualcosa. Come del resto a molte persone di questi tempi" scrive un commentatore, pubblicando una foto del mosaico prima del restauro. E nel confronto tra le due immagini emerge chiaramente la differenza tra prima e dopo la cura.