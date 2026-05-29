Terminato a Torino il presidio pro Palestina davanti a Leonardo

TORINO, 29 MAG - Dopo circa tre ore si è concluso il presidio pro Palestina del Coordinamento Torino per Gaza davanti alla sede torinese di Leonardo, in corso Francia. I manifestanti, ridottisi a circa una cinquantina, dopo aver allestito un gazebo per un "pranzo condiviso", si sono allontanati alla spicciolata verso il centro città, dove alle 18, in piazza Castello, è in programma una fiaccolata "contro la guerra". Non si sono registrate tensioni. Alcuni manifestanti sono stati però identificati dalla Digos di Torino nelle vie adiacenti all'area del presidio. Lungo corso Francia sono stati lasciati appesi alcuni striscioni con le scritte "Leonardo arma la guerra" e "Torino non si arruola". Gli attivisti si erano ritrovati questa mattina alle 8 in piazza Massaua per un primo presidio "contro guerra e genocidio", organizzato in occasione dello sciopero nazionale. Successivamente avevano dato vita a un corteo nelle strade attorno a corso Francia.