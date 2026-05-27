Tentato omicidio fuori da una discoteca a Brescia, un altro arresto

BRESCIA, 27 MAG - La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 24enne di origine egiziana, nato in città e con numerosi precedenti penali, ritenuto l'autore di un tentato omicidio avvenuto il 12 gennaio scorso all'esterno della discoteca 'No Space'. Il giovane è stato fermato su disposizione della Procura al termine di ulteriori sviluppi investigativi condotti dalla Squadra Mobile. Secondo quanto ricostruito, quella notte un gruppo di giovani avrebbe aggredito per futili motivi alcuni coetanei fuori dal locale di via Vergnano. Uno dei ragazzi è stato colpito con una coltellata al gluteo, una bottigliata alla testa e anche con uno storditore elettrico. La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata per le lesioni gravi, non ancora completamente guarite. Le indagini avevano già portato, il 25 marzo scorso, all'esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nella vicenda. Nell'inchiesta risultano inoltre indagate complessivamente 24 persone, tra cui tre minorenni, per reati che vanno dal tentato omicidio alla rapina, dalle lesioni aggravate alla rissa e al porto abusivo di armi, in relazione a episodi avvenuti in provincia di Brescia tra giugno 2024 e gennaio 2025. Determinanti, per l'identificazione del 24enne arrestato ieri, le dichiarazioni di un testimone oculare ascoltato in tribunale nei giorni scorsi, che lo avrebbe indicato come colui che portava il coltello utilizzato nell'aggressione e che partecipò attivamente al pestaggio. Il giovane è stato rintracciato nel centro di Brescia e trasferito in carcere.