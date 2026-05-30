Tentato femminicidio nel Catanese, la figlia ha chiamato il 112

(V. '++ Picchia violentemente la moglie durante...' delle 08:04) CATANIA, 30 MAG - Sarebbe avvenuto davanti ai figli della coppia il tentato femminicidio della notte scorsa nel popoloso rione di Belsito a Misterbianco, nel Catanese. Ed è stata una di loro a chiedere aiuto chiamando al 112 chiedendo di soccorrere la madre. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, nel tentativo di evitare ulteriori conseguenze e di rassicurare la ragazza, fortemente scossa dall'accaduto. La donna, una 49enne, è stata trovata a terra, priva di sensi e con una grave ferita alla testa da militari dell'Arma della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile. Il marito, un 53enne, è stato immediatamente messo in sicurezza e poi arrestato. La Procura di Catania che segue il caso e coordina le indagini, con la procuratrice aggiunta Liliana Todaro, che coordina l'area fasce deboli, e la sostituta procuratrice Valentina Margio, gli contesta il tentato femminicidio. La vittima è stata assistita sul posto da personale medico del 118 ed è stata successivamente trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d'urgenza. La donna, che ha riportato gravissime lesioni alla testa, è ricoverata con la prognosi riservata, in condizioni giudicate critiche dai medici. Per gli accertamenti tecnici sul luogo dell'aggressione è intervenuta anche la Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale Carabinieri di Catania. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto e ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione.